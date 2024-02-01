Пётр Ян показал, какую физическую форму набрал в Таиланде перед боем на UFC 299

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян продемонстрировал физическую форму, которую набрал за время спортивных сборов в Таиланде. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Фото: БК «Архангел Михаил»

«Бойцы команды «Архангел Михаил» Пётр Ян и Мамука Усубян продолжают набирать форму в Таиланде», – говорится в сообщении пресс-службы «Архангела Михаила».

Напомним, Ян сейчас проводит подготовку к поединку с китайцем Ядонгом Сонгом. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 299 в ночь на 10 марта мск.

В общей сложности в активе Петра 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили.