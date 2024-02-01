Усик — о бое с Фьюри: я бьюсь за наследие, а не за деньги, для меня важна защита поясов

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о том, что для него значит бой за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мне действительно хотелось бы стать абсолютным чемпионом мира, это классное достижение, которое много значит для меня, потому что получить этот титул непросто. Я бьюсь за своё наследие. Не за деньги. В боксе в супертяжёлом весе не было такого рода боёв с 1999 года — со встречи Холифилда и Льюиса, и защита моих поясов для меня очень важна. Я знаю их историю. Завоевание их стало самым важным моментом во всей моей карьере.

Но я не думаю о Тайсоне Фьюри слишком много. Я не обращаю внимание на то, как он действует и что он делает. Большинство его противников купились на это. Я нет. Что касается меня, то я сосредотачиваюсь на том, что я из себя представляю, как я готовлюсь к выходу на ринг. Мы с моим тренером смотрели его бои. Мы готовимся ко всему. Мы должны следить за тем, что он делает, но меня не волнует, что Фьюри думает обо мне. Он может недооценивать меня, может переоценивать. Мне всё равно. У меня есть свои планы на этот бой. У меня есть преимущества перед Фьюри, о которых он не знает», – приводит слова Усика The Ring.