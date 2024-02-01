«Я приду в свою лучшую форму в жизни». Бывший претендент на пояс UFC возобновил карьеру

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе Кевин Ли сообщил о возобновлении карьеры.

«Я возобновляю карьеру и снова проведу бой по ММА. Не знаю когда, где и против кого, но я сбрасываю вес и набираю форму. Я приду в свою лучшую форму в жизни — это моя главная цель, на которой я сосредоточен. Прошло уже шесть месяцев с моего последнего поединка и объявления о завершении карьеры, и я скучаю по ММА», — написал Ли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В своём последнем поединке, который прошёл 1 июля 2023 года в рамках турнира UFC on ESPN 48, американец проиграл россиянину Ринату Фахретдинову. После поражения Кевин ли объявил о завершении профессиональной карьеры.

За карьеру 31-летний Ли провёл 27 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел восемь поражений.