«Пришлось замерзнуть». Ислам Махачев показал фото со съёмочного дня с UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежей фотографией со съёмочного процесса вместе с UFC.

«Съёмочный день вместе с UFC Eurasia. Пришлось немного замерзнуть», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который проходил 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его.

Ранее легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о противостоянии Махачева и Волкановски.