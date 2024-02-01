Дастин Порье сообщил об отмене своего боя с Сен-Дени на UFC 299

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором сообщил об отмене своего поединка с французом Бенуа Сен-Дени. Их бой был запланирован на турнире UFC 299, который состоится 10 марта.

«Мой бой отменён, но я продолжаю работать», – написал Порье.

В последнем поединке Порье встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

Сен-Дени в последнем поединке победил американца Мэтта Фреволу нокаутом в первом раунде.