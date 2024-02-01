Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье сообщил об отмене своего боя с Сен-Дени на UFC 299

Дастин Порье сообщил об отмене своего боя с Сен-Дени на UFC 299
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором сообщил об отмене своего поединка с французом Бенуа Сен-Дени. Их бой был запланирован на турнире UFC 299, который состоится 10 марта.

«Мой бой отменён, но я продолжаю работать», – написал Порье.

В последнем поединке Порье встречался с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Противостояние закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

Сен-Дени в последнем поединке победил американца Мэтта Фреволу нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Самый опасный соперник Хабиба готовится к пенсии. Порье отдали на растерзание спецназовцу
Самый опасный соперник Хабиба готовится к пенсии. Порье отдали на растерзание спецназовцу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android