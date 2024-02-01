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Александр Усик раскрыл, во сколько встаёт каждое утро перед боем с Фьюри

Александр Усик раскрыл, во сколько встаёт каждое утро перед боем с Фьюри
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (Украина) рассказал, как проходит его подготовка к поединку с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания). По словам Усика, каждое утро он встаёт в пять часов, чтобы совершить пробежку.

«Каждое утро, когда я встаю в пять часов, чтобы пробежаться, первое, о чём я думаю, — это моя страна и мой народ», — приводит слова Усика The Ring.

Напомним, Фьюри и Усик проведут поединок 17 февраля нынешнего года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее Усик рассказал, как как память о покойном отце мотивирует его до сих пор.

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