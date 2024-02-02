Порье опроверг сам себя и заявил, что бой с Сен-Дени на UFC 299 в силе

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье сообщил, что его поединок с французом Бенуа Сен-Дени всё же состоится. Ранее Дастин заявлял, что противостояние было отменено.

«Извините, ребята, я поторопился. Несколько дней не мог дозвониться до менеджера. Наконец только что поговорил с ним. Возникло недопонимание с моей стороны. Бой состоится! Увидимся 9 марта, Майами!» — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Порье одолелсоотечественника Джастина Гэтжи. Поединок состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291 и закончилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом стал хай-кик. Сен-Дени в последнем поединке победил представителя США Мэтта Фреволу нокаутом в первом раунде.