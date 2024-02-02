Тренер Топурии объяснил, почему Илия победит Волкановски на UFC 298

Хорхе Климент, тренер представляющего Испанию бойца ММА Илии Топурии, высказался о его предстоящем поединке с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски (Австралия) на турнире UFC 298. Спортивное шоу пройдёт в ночь на 18 февраля мск.

«На самом деле я вообще не вижу у него слабых мест. Он по-прежнему номер один в своём весе. Этот парень принял плохое решение, решив согласиться на бой на коротком уведомлении с соперником такого уровня, как Ислам Махачев. Но я уверен, что теперь его мотивация на самом высоком уровне.

Однако я вижу, что он уступает уровню Илии во всех аспектах. У него больше опыта, чем у Илии, но я не думаю, что его ударная техника, его тейкдауны или работа в партере лучше. Мне кажется, это будет бой, в котором всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Топурии MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.