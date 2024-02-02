Пауло Коста показал актуальную физическую форму за две недели до боя на UFC 298

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежим фото. Боец продемонстрировал нынешнюю физическую форму. В настоящий момент Пауло готовится к поединку на турнире UFC 298, где его соперником будет австралиец Роберт Уиттакер.

«UFC 298. Тот, кому достанется бонус, уже готов», — подписал фотографию Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Последний поединок Коста провёл с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Он состоялся в августе 2022 года. Победу по его итогам, добытую единогласным решением судей, одержал бразильский спортсмен. В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.