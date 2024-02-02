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Кормье высказался на тему создания нового дивизиона UFC из-за Макгрегора

Кормье высказался на тему создания нового дивизиона UFC из-за Макгрегора
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Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением касательно слухов о появлении в промоушене Даны Уайта нового дивизиона. По словам Кормье, если такое произойдёт, то только из-за бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Кто-то сказал, что UFC хочет создать новый дивизион – 165 фунтов (промежуточный вес межу лёгким и полусредним. – Прим. «Чемпионата») и сдвинуть 170 фунтов до 175 фунтов. Всё потому, что они хотят, чтобы Макгрегор сразился с Чендлером в бою за титул чемпиона в весе до 165 фунтов. Если это будет сделано, то не просто так. Это должно что-то значить», – сказал прославленный боец на своём канале в YouTube.

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