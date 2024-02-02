Александр Емельяненко представил пояс чемпиона Европы по версии IBA

3 февраля в Серпухове состоится первый в 2024 году вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В преддверии мероприятия прошла официальная церемония взвешивания.

В главном бою спортивного шоу сразится россиянин Всеволод Шумков, противостоять которому будет спортсмен с Кубы Сайдель Хорта. Вес Шумкова составил 57 кг, а Хорта показал на весах 56,8 кг. Боксёры поспорят за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.

В соглавном бою турнира будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. За него поспорят чемпион России 2022 года Павел Сосулин и экс-чемпион WBO European Фатих Келеш (Турция). Вес Сосулина составил 70,65 кг, а Келеша – 71 кг.

Кроме того, в рамках турнира выступит Артём Сусленков (встретится с бельгийцем Билалом Лаггуном), Александр Дорофеев (сразится с нигерийцем Остином Ннамди) и Руслан Белоусов (проведёт бой с Жолдасом Женисовым из Казахстана).

Также в ринг 3 февраля выйдут выступающие за Сербию Артём Агеев и Павел Фёдоров. Им будут противостоять белорус Алексей Алфёров и Давит Азизян (Армения) соответственно. Пояс чемпиона Европы по версии IBA в этой паре презентовал известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.