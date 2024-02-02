Бадди Макгирт предсказал победителя в бою Бивола и Бетербиева

Известный тренер по боксу Бадди Макгирт поделился мнением об ожидаемом поединке между двумя непобеждёнными россиянами, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC, WBO и IBF в том же весе Артуром Бетербиевым. Как считает авторитетный специалист, стиль Бивола позволит ему взять верх в противостоянии с Бетербиевым.

«Бетербиев очень силён. Этот парень сильный и настойчивый. Однако, как мне сейчас видится, Бивол перебоксирует его. Стили делают бои – так принято говорить. И я полагаю, что стиль Бивола позволит ему победить», — сказал Макгирт на канале Boxing Social в YouTube.

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