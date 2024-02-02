Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бадди Макгирт предсказал победителя в бою Бивола и Бетербиева

Бадди Макгирт предсказал победителя в бою Бивола и Бетербиева
Комментарии

Известный тренер по боксу Бадди Макгирт поделился мнением об ожидаемом поединке между двумя непобеждёнными россиянами, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC, WBO и IBF в том же весе Артуром Бетербиевым. Как считает авторитетный специалист, стиль Бивола позволит ему взять верх в противостоянии с Бетербиевым.

«Бетербиев очень силён. Этот парень сильный и настойчивый. Однако, как мне сейчас видится, Бивол перебоксирует его. Стили делают бои – так принято говорить. И я полагаю, что стиль Бивола позволит ему победить», — сказал Макгирт на канале Boxing Social в YouTube.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри — Нганну:

Материалы по теме
Сила или ловкость? Бой Бетербиев — Бивол навсегда войдёт в историю бокса
Сила или ловкость? Бой Бетербиев — Бивол навсегда войдёт в историю бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android