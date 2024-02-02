Джордж Камбосос — о бое с Ломаченко: меня готовят русские убийцы

Бывший объединённый чемпион мира австралиец Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко. Их бой должен состояться в мае.

«У меня очень хороший тренер. Его зовут Антон – один из лучших олимпийских тренеров в России. К нам в лагерь приезжают русские убийцы. Ну, бывшие советские убийцы. Они помогают мне готовиться. Оценивают тренировочный процесс. Сейчас мне надо усовершенствовать свой стиль, и в этом мне будут помогать парни с европейским, русским, советским и украинским стилем», — сказал Камбосос на канале FightHype.com в YouTube.

Напомним, в последнем бою Камбосос раздельным решением судей победил британца Макси Хьюза. Ломаченко в последнем поединке единогласным судейским решением уступил абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни.