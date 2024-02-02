Рафаэль Физиев назвал фаворита в бою между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном

Популярный азербайджанский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу предстоящего поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном. Атаман дал понять, что считает Царукяна фаворитом в сражении с бывшим чемпионом UFC в дивизионе до 70 кг.

«Арман очень хорош, когда забирает позицию сверху. Мы видели его бой против знаменитого грэпплера Дави Рамоса — Арман не испугался, забрал верх, контролировал ситуацию. Оливейра — классный боец, любит проводить сабмишены. Но я считаю фаворитом Армана», – заявил Физиев в интервью The All Star.

Бой между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой состоится в ночь на 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). Парни подерутся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 300.

Напомним, в настоящий момент чемпионом UFC в лёгкой весовой категории является россиянин Ислам Махачев. Ожидается, что летом победитель боя Царукян – Оливейра сразится с Махачевым.