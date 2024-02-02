Уиттакер: побью дю Плесси девять раз из десяти

Бывший чемпион UFC в среднем весе, австралиец Роберт Уиттакер высказался о своём поражении от южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Жнец выразил уверенность в том, что он побил бы действующего обладателя титула UFC в девяти случаях из десяти, намекнув на то, что неудача в бою с представителем ЮАР была случайной.

«Я уверен в том, что побью его девять раз из десяти. Я лучший боец дивизиона. Считаю, что мой набор навыков лучше, чем у Дрикуса. Я вышел на бой против сильного и голодного парня, который был готов оставить в октагоне всё, что у него есть. Теперь у меня есть пища для размышлений», – заявил Уиттакер на пресс-конференции в Сиднее.

Напомним, бой Уиттакера и дю Плесси состоялся в июле 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 290. Он завершился победой Дрикуса техническим нокаутом во втором раунде. Перед тем боем дю Плесси считался явным андердогом.