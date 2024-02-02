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Эдвардс оценил влияние Макгрегора на индустрию MMA

Эдвардс оценил влияние Макгрегора на индустрию MMA
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Чемпион UFC в полусредней весовой категории британец Леон Эдвардс высказался в адрес ирландца Конора Макгрегора. Эдвардс выразил мнение о том, что Макгрегор оказал значительное влияние на индустрию смешанных единоборств.

«Я думаю, что он велик для нашего спорта. Он определённо сделал этот вид спорта доступным для всех болельщиков. Он один из тех парней, которые либо нравятся, либо не нравятся, но он такой, какой он есть. Того, чего он достиг в MMA, у него не отнять. Он действительно стал первым чемпионом мира в двух весовых категориях. Так что, даже несмотря на то, что он часто говорит чушь, на самом деле он ещё и хороший боец. Он определённо помог спорту продвинуться.

Я не его поклонник. Я сужу о нём по спортивным достижениям, по узнаваемости. Его личная жизнь – его личное дело. Мне плевать на его личную жизнь. Речь идёт больше о том, чего он достиг в спорте», – приводит слова Эдвардса MMAJunkie.

Напомним, профессиональный рекорд Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Он является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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