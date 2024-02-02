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Хизриев и Мурадов прошли церемонию взвешивания перед боем на UFC Fight Night 235

В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В эти минуты проходит церемония взвешивания, посвящённая предстоящему ивенту.

В рамках главного карда UFC Fight Night 235 выступит непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев. Он проведёт поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Их бой пройдёт в рамках средней весовой категории. Оба бойца без проблем сделали необходимый вес.

Масса тела Алиасхаба Хизриева составила 84,37 кг. Махмуд Мурадов показал на весах 84,14 кг. Таким образом, их поединок в силе.

Напомним, профессиональный рекорд Алиасхаба Хизриева в смешанных единоборствах составляет 12-0. Что касается Махмуда Мурадова, то на его счету 26 побед и восемь поражений.