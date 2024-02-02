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Источник: Тайсон Фьюри травмировался на спарринге, бой с Усиком сорван

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) получил рассечение во время подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), сообщает со ссылкой на менеджера Усика издание Sports Illustrated.

Теперь, как ожидается, встреча, запланированная на 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), будет отложена, однако официального подтверждения от представителей команд пока не было.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Ранее Усик высказался о важности поединка с Фьюри.