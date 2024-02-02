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Верите, что бой Фьюри и Усика всё-таки состоится?

Верите, что бой Фьюри и Усика всё-таки состоится?
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17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса. Ожидалось, что в главном событии предстоящего ивента чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразится с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO). Однако их бой был отменён.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Фьюри получил глубокое рассечение во время подготовки к поединку с Усиком. Он был вынужден сняться с боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Позже издание ESPN сообщило, что бой между Тайсоном и Александром будет перенесён на июнь. Официального подтверждения этой информации ещё не последовало.

Предлагаем читателям «Чемпионата» ответить на вопрос: «Верите, что бой Фьюри и Усика состоится?»

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