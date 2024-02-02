Федерация бокса России признала Бетербиева лучшим профессионалом 2023 года

Завершился первый день работы IV Всероссийского боксёрского Форума в Серпухове. Федерацией бокса России (ФБР) были отмечены лауреаты в 13 номинациях.

Так, лучшим боксёром-профессионалом был признан чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO).

Напомним, в январе 2023 года в Лондоне (Великобритания) Бетербиев одолел техническим нокаутом в восьмом раунде местного претендента Энтони Ярда, после чего в январе нынешнего года досрочно остановил в седьмом раунде ещё одного представителя Великобритании, бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллума Смита.

21 января 2024 года Артуру Бетербиеву исполнилось 39 лет.