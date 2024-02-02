Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

В Сети появилось фото видео спарринга, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение, ставшее причиной отказа от поединка с украинцем Александром Усиком.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

Ранее издание ESPN сообщило, что поединок Усика и Фьюри будет перенесён на июнь. Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.