Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

Появилось видео спарринга, в котором Фьюри получил травму
Комментарии

В Сети появилось фото видео спарринга, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение, ставшее причиной отказа от поединка с украинцем Александром Усиком.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

Ранее издание ESPN сообщило, что поединок Усика и Фьюри будет перенесён на июнь. Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Материалы по теме
Тайсон Фьюри травмировался на спарринге, бой с Усиком сорван
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android