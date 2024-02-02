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Фьюри показал актуальную форму перед срывом боя с Усиком

Фьюри показал актуальную форму перед срывом боя с Усиком
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри продемонстрировал актуальную форму за две недели до сорванного поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Ранее промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри.

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