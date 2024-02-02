Арман Царукян опубликовал совместную фотографию с Фёдором Емельяненко

Популярный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), опубликовал совместную фотографию с легендой MMA Фёдором Емельяненко.

Фото: соцсети Армана Царукяна

«Последний Император», – подписал Царукян фотографию.

Арман Царукян занимает четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой следующий поединок он проведёт 13 апреля на турнире UFC 300. Соперником Царукяна станет бывший чемпион UFC в легкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее азербайджанский легковес Рафаэль Физиев назвал фаворита в предстоящем поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.