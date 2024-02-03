Бетербиев: я ещё не стал хорошим боксёром, а меня признали лучшим в 2023 году

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) прокомментировал победу в номинации лучшего боксёра-профессионала России по итогам 2023 года от ФБР.

«Я сдерживаю эмоции в любых ситуациях, но мне искренне приятно. Население России без малого 150 миллионов человек, и тебя признают лучшим боксёром. Это очень приятно. Я чуть смущаюсь… Я ещё не стал хорошим боксёром, а меня признали лучшим в 2023 году», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, в январе 2023 года в Лондоне (Великобритания) Бетербиев одолел техническим нокаутом в восьмом раунде местного претендента Энтони Ярда. В январе нынешнего года россиянин досрочно остановил в седьмом раунде ещё одного представителя Великобритании, бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллума Смита.