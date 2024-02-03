Менеджер Усика: Фьюри попросил свою сучку ударить его сковородкой

Менеджер бойца Александра Усика Эгис Климас назвал британца Тайсона Фьюри трусом из-за того, что спортсмен получил травму за несколько недель до боя.

«Тайсон Фьюри — чёртов трус, который сделает всё, чтобы не встречаться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой в бровь. Можете процитировать меня слово в слово.

Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это всё, что он сделал. Он слишком силён морально, чтобы сломаться», — приводит слова Климаса The Ring.

Напомним, Фьюри получил рассечение во время спарринга, из-за чего бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пришлось перенести. Бой планировали провести 17 февраля в Саудовской Аравии, но теперь Фьюри потребуется несколько месяцев на восстановление.

Ранее в СМИ сообщалось, что поединок Усик — Фьюри будет перенесён на июнь.