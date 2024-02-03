Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну: получается, теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?

Нганну: получается, теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.

«Получается, что теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?» — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой с Энтони станет для Фрэнсиса вторым в боксе. Его дебют на ринге состоялся в октябре прошлого года, когда он встречался с Тайсоном Фьюри и уступил раздельным судейским решением.

Материалы по теме
WBC сделал заявление о бое Джошуа — Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android