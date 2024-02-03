Нганну: получается, теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.

«Получается, что теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?» — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой с Энтони станет для Фрэнсиса вторым в боксе. Его дебют на ринге состоялся в октябре прошлого года, когда он встречался с Тайсоном Фьюри и уступил раздельным судейским решением.