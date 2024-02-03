Хэй — о Фьюри: в 2013 году я выбыл с боя с ним из-за сечки и пожелал пережить ему подобное

Чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Дэвид Хэй высказался о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.

«Фьюри получает рассечение за пару недель до боя. Я прекрасно знаю эту боль: в 2013 году, когда я должен был драться с Тайсоном Фьюри, я получил такую же травму. Мне казалось, что конца его насмешкам не будет. На самом деле я помню, что тогда подумал: «Надеюсь, однажды перед одним из своих больших боёв ему придётся пережить это». Настолько придурковато он себя вёл, и вот теперь мы видим это. Но мне это совсем не нравится», — приводит слова Хэя журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).