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Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем

Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски сообщил, что не отказался от идеи завоевания пояса в лёгком весе, который принадлежит россиянину Исламу Махачеву.

«Поражение от Махачева? Многие люди говорили, что это повлияет на меня ментально. Честно говоря, я совершенно забыл об этом. Я чувствую себя точно так же, как после побед. Я стал таким же, как всегда.

Я реалист, поэтому не ожидаю, что мне дадут реванш с Махачевым прямо сейчас. Найдутся те, кто сомневается и скажет о моём возрасте, что моё время прошло. Но меня это только мотивирует.

Сейчас я собираюсь подготовиться к бою с Топурией и разобраться с ним, а потом уже посмотрим, что будет дальше. Но я, несомненно, вижу лёгкий вес в своих дальнейших планах», — приводит слова Волкановски ESPN US.

Напомним, титульный бой между Топурией и Волкановски состоится 17 февраля 2024 года в Анахайме (США). Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

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