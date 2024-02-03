Долидзе: большинство претендентов в UFC ведут себя как дети

Грузинский средневес UFC Роман Долидзе объяснил, почему ему не нравится поведение статусных бойцов в организации.

«Все эти парни, большинство из них, и я не хочу показаться неуважительным, но они ведут себя как дети. Много разговоров. Там, где я вырос, мы дважды подумаем, прежде чем что-либо сказать, поскольку в ваших словах должен быть вес.

Если вы просто что-то скажете, никто этого не оценит. Вот почему я смотрю на бойцов как на детей. Не на всех, но на большинство. Посмотрите, как они говорят друг с другом… Я очень уважителен к тому, что говорю», — сказал Долидзе на пресс-конференции.

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) Долидзе сразится с французом Нассурдином Имавовым, поединок возглавит турнир UFC Fight Night 235.