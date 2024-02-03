Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это непрофессионально». Промоутер Усика раскритиковал Фьюри за срыв боя

«Это непрофессионально». Промоутер Усика раскритиковал Фьюри за срыв боя
Комментарии

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал срыв поединка украинца с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Можно по-разному рассматривать этот вопрос, но я соглашусь с тем, что это непрофессионально. За две недели до боя получить такую травму при том, что человек является чемпионом мира и уже столько лет выступает на высочайшем уровне… это и вправду непрофессионально.

Если это произошло случайно, это очень плохой знак для спортсмена и его команды. Если это произошло умышленно, то ещё хуже», — сказал Красюк в социальных сетях.

Ранее промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри.

Материалы по теме
Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри
Материалы по теме
Травма Фьюри — это проклятие? 11 лет назад Тайсон был на месте Усика и устроил истерику
Травма Фьюри — это проклятие? 11 лет назад Тайсон был на месте Усика и устроил истерику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android