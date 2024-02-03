«Это непрофессионально». Промоутер Усика раскритиковал Фьюри за срыв боя

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал срыв поединка украинца с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Можно по-разному рассматривать этот вопрос, но я соглашусь с тем, что это непрофессионально. За две недели до боя получить такую травму при том, что человек является чемпионом мира и уже столько лет выступает на высочайшем уровне… это и вправду непрофессионально.

Если это произошло случайно, это очень плохой знак для спортсмена и его команды. Если это произошло умышленно, то ещё хуже», — сказал Красюк в социальных сетях.

Ранее промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри.