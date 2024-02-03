Александр Усик впервые прокомментировал срыв боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) сделал первое заявление после новости о срыве поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

«Дорогие друзья, всем хорошего, невероятного дня. У меня замечательная суббота. Я уже сделал всю работу и сейчас отдыхаю. Друзья, трудности даются нам для того, чтобы мы их преодолевали. А если мы будем ныть, когда нам тяжело, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше», — сказал Усик в социальных сетях.