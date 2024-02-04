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Фьюри и Усику пригрозили многомиллионным штрафом, если их бой вновь сорвётся

Фьюри и Усику пригрозили многомиллионным штрафом, если их бой вновь сорвётся
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Британец Тайсон Фьюри и Александр Усик могут быть оштрафованы, если их бой вновь сорвётся, сообщает MMA Fighting.

По данным источника, Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх пригрозил, что если один из бойцов вновь откажется от боя, то вынужден будет заплатить $10 млн.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Фьюри в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе досрочно победил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

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