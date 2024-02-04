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Максум проиграл Джонсону на турнире UFC, потерпев первое поражение в карьере

В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Азат Максум встретился с американцем Чарльз Джонсоном.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Таким образом, Максум потерпел первое в карьере поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 17 побед, их которых одно в рамках UFC.

В рамках основного карда UFC Fight Night 235 выступит непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев, который проведёт поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Муслим Салихов. Его соперником станет представитель Ямайки Рэнди Браун.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым.