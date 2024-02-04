Фьюри жёстко ответил менеджеру Усика, который обвинил его в трусости

Британский боксёр Тайсон Фьюри ответил Эгису Климасу, менеджеру бойца Александра Усика, который обвинил его в трусости после срыва боя с украинцем.

«Никогда больше не называй меня трусом. Я провёл 35 профессиональных боев и боксировал 18 лет своей жизни. Я 10 раз поднимался с канваса против некоторых из величайших панчеров в истории, чтобы победить. Никогда не был трусом. Никогда в жизни не отступал. И если кто-нибудь оскорбит мою жену, я вырву ему чёртовы зубы. Как ты можешь называть меня трусом? Ты никогда в жизни не боксировал. У меня было 35 профессиональных боёв, я двукратный непобежденный чемпион в тяжёлом весе», — приводит слова Фьюри Sport Bible.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму