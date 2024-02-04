Шумков победил Хорту и другие итоги турнира Ночи чемпионов IBA

В субботу, 3 февраля, в подмосковном Серпухове прошёл первый в 2024 году вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA». И можно с уверенностью утверждать, что шоу удалось.

Возглавил вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» поединок за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг между трёхкратным чемпионом России, бронзовым призёром чемпионата мира-2023 Всеволодом Шумковым и финалистом чемпионата мира в Ташкенте кубинцем Сайделем Хортой. Зрители стали свидетелями бескомпромиссного и конкурентного 10-раундового противостояния, победителем в котором единогласным решением судей стал Всеволод Шумков.

— Я впервые провёл десять раундов на ринге и кайфанул от работы, — признался Всеволод Шумков, получивший по ходу встречи серьёзное рассечение на голове. — Обычно я боксирую максимум пять раундов… А сейчас открылось второе дыхание во время боя. Было очень тяжело, но получилось выиграть, чему я рад. Я обещал болельщикам яркий бой! Думаю, сдержал обещание.

В со-главном поединке турнира 3 февраля чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) техническим нокаутом в седьмом раунде одолел экс-чемпиона WBO European Фатиха Келеша (17-2-1, КО 10) из Турции и завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. До остановки поединка турку дважды в седьмом раунде был отсчитан нокдаун.

— Эмоции самые крутые, потому что мой пояс едет домой в Санкт Петербург, — заявил Павел Сосулин. – Нашей командой была проведена большая работа. В течение поединка я внимательно слушал свой угол. Мне говорили, чтобы я работал по корпусу и не торопился. В боксе всё может случиться, и нужно подходить к работе с холодной головой. На 50% доволен собой, потому что всегда хочется лучше и больше. Нужно было больше двигаться на ногах, не застаиваться, я слушал эти подсказки и выполнял их. Чувствовал поддержку зала, она была сумасшедшей.

Чемпион России-2016 Артём Сусленков (9-0, КО 6) техническим нокаутом в третьем раунде победил бельгийца Билала Лаггуна (26-4-2, КО 14) в бою в весе свыше 92 кг.

— Думаю, я сломал соперника в конце первого раунда, — заметил Артём Сусленков. — Психологически понял, что он сдаётся, и я начал прибавлять. Тренер говорил сначала почувствовать оппонента, посмотреть и начинать работать. С задачей тренерского штаба справился, сделал всё, что мне говорили.

В Серпухове свои успешные поединки провели и другие российские спортсмены Александр Дорофеев и Руслан Белоусов. Оба боксёра были сильнее единогласным решением судей. Дорофееву (7-0, КО 3) в 6-раундовом бою в весе свыше 92 кг одолел нигерийца Остина Ннамди (7-4, КО 6), а Белоусов (4-0, КО 3, 56,95 кг) в 6-раундовом поединке весе до 57 кг — Жолдаса Женисова (6-0, КО 2) из Казахстана.

Также на ринг 3 февраля вышли выступающие за Сербию Артём Агеев (5-0, КО 3) и Павел Фёдоров (3-0, КО 1). Чемпион Европы-2022 Агеев, вышедший на бой с травмой руки, техническим нокаутом в четвёртом раунде проиграл финалисту чемпионата мира-2021 белорусу Алексею Алфёрову (1-0), который стал чемпионом Европы по версии IBA в весе до 80 кг. А Фёдоров единогласным решением судей выиграл у Давита Азизяна из Армении в шестираундовом поединке в весе до 63,5 кг.

Вечер бокса 3 февраля в Серпухове был организован промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Прошёл вечер бокса в рамках Всероссийского боксёрского форума в Серпухове.