Олег Фомич бросил вызов Хадису Ибрагимову
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Лучший тяжеловес RCC Hard и чемпион TOP DOG в тяжелом весе Олег Фомич вызвал на бой топа ММА Хадиса Ибрагимова.
Бойцы встретились на турнире по кикбоксингу от RCC Fair Fight и прямо в ринге получили согласие на бой со стороны главы лиги Николая Клименко.
Противостояние станет со-главным поединком тюменского турнира RCC 18 и пройдет по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках. Поединок назначен на дату 24 февраля.
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