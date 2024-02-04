Олег Фомич бросил вызов Хадису Ибрагимову

Лучший тяжеловес RCC Hard и чемпион TOP DOG в тяжелом весе Олег Фомич вызвал на бой топа ММА Хадиса Ибрагимова.

Бойцы встретились на турнире по кикбоксингу от RCC Fair Fight и прямо в ринге получили согласие на бой со стороны главы лиги Николая Клименко.

Противостояние станет со-главным поединком тюменского турнира RCC 18 и пройдет по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках. Поединок назначен на дату 24 февраля.