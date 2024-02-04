Усик назвал только один случай, при котором он поверит в бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал, когда поверит в бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится? Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: «бам», – ответил на вопрос Усик в своей социальной сети.

Напомним, поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

Недавно сообщалось, что бой между боксёрами может состояться в мае нынешнего года.

Проморолик к бою Фьюри — Усик