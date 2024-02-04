Хизриев сделал заявление после боя с Мурадовым

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Алиасхаб Хизриев, выступающий в средней весовой категории UFC, прокомментировал поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым, который был признан несостоявшимся.

«Такое случается – Дана Уайт знает эту игру и умеет поддержать бойцов. Обещал вернуть меня в дело в ближайшие недели, жду дату и соперника. Имеем то, что имеем», – написал Хизриев в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 4 февраля мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев провёл поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Бой завершился через 11 секунд. Хизриев случайно попал пальцем в глаз Мурадову и последний не смог продолжить поединок. В итоге бой признали несостоявшимся.