Фьюри отреагировал на анонс новой даты боя с Усиком

Популярный британский боксёр Тайсон Фьюри подтвердил информацию о том, что его поединок с украинцем Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вчера, 3 февраля, об этом сообщил Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх.

«У нас новая дата боя. В жизни иногда случаются плохие вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперёд. Посмотрите на эту сечку. Небольшой удар локтем прямо в глаз чуть не стоил мне самого большого боя в моей жизни, но что поделаешь? Усик там уже скулит: «Тайсон должен уйти на пенсию, он хочет уйти на пенсию». Никакой пенсии! Я тебя нокаутирую! Потушу тебя! 18 мая — новая дата. Прямая трансляция эксклюзивно из Саудовской Аравии. Просто решил сообщить вам», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.