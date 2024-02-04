Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри отреагировал на анонс новой даты боя с Усиком

Фьюри отреагировал на анонс новой даты боя с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный британский боксёр Тайсон Фьюри подтвердил информацию о том, что его поединок с украинцем Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вчера, 3 февраля, об этом сообщил Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх.

«У нас новая дата боя. В жизни иногда случаются плохие вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперёд. Посмотрите на эту сечку. Небольшой удар локтем прямо в глаз чуть не стоил мне самого большого боя в моей жизни, но что поделаешь? Усик там уже скулит: «Тайсон должен уйти на пенсию, он хочет уйти на пенсию». Никакой пенсии! Я тебя нокаутирую! Потушу тебя! 18 мая — новая дата. Прямая трансляция эксклюзивно из Саудовской Аравии. Просто решил сообщить вам», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления.

Материалы по теме
Травма Фьюри — это проклятие? 11 лет назад Тайсон был на месте Усика и устроил истерику
Травма Фьюри — это проклятие? 11 лет назад Тайсон был на месте Усика и устроил истерику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android