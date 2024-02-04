Боец UFC Мойкано после боя поздравил своего 62-летнего отца с рождением нового ребёнка

Популярный бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, прокомментировал свою победу над Дрю Добером. Он поздравил своего 62-летнего отца с появлением нового ребёнка, а также заявил о том, что скоро станет американцем.

«Тут такое дело… Моему отцу 62 года, и вчера у него родился новый ребёнок. Так что завтра я вернусь домой и снова сделаю свою жену беременной!

Я обожаю Америку! Но я ещё не американец, я стану им через два года. После карьеры в ММА я хочу стать полицейским. Буду служить в спецназе и бить плохих парней», — сказал Мойкано в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Ренато Мойкано единогласным решением судей победил Дрю Добера.