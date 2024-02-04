Добер сделал заявление после поражения от Мойкано

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прокомментировал своё поражение от бразильского спортсмена Ренато Мойкано на сегодняшнем турнире UFC Fight Night 235.

«Не тот результат, которого мы хотели. В игре, где всё решают дюймы, я допустил ошибки, и Ренато Мойкано сегодня был лучше. Поздравляю его и его команду. Мне не стыдно ставить всё на кон и проверять свои способности против лучших в мире», — написал Добер в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Ренато Мойкано разделил октагон с Дрю Добером. Их встреча прошла всю дистанцию. По итогам трёх раундов Мойкано одержал победу единогласным решением судей.