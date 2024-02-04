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Карнейро рассказал, с кем он хочет биться после победы над Добером

Карнейро рассказал, с кем он хочет биться после победы над Добером
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Ренато Карнейро, популярный бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), изъявил желание провести свой следующий поединок против новозеландца Дэна Хукера.

«У Дэна Хукера большие проблемы. Я хочу побить его на турнире UFC 301 в Бразилии», – приводит слова Мойкано Sportskeeda.

Ранее Дэн Хукер сообщил о том, что он проведёт свой следующий поединок против американца Бенеила Дариуша.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Ренато Мойкано разделил октагон с Дрю Добером. Их встреча прошла всю дистанцию. По итогам трёх раундов Мойкано одержал победу единогласным решением судей.

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