Бетербиев сообщил, что ничего не знает об анонсированном поединке с Биволом

Известный российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал информацию о том, что 1 июня он проведёт поединок со своим соотечественником Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. 3 февраля об этом сообщил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх.

«Пока ничего не знаю про это. Если он [аш‑Шейх] подтвердил… Я же должен знать об этом. Наверное, не дозвонились пока. Конечно, я готов к бою на 1 июня», — сказал Бетербиев в эфире программы «Все на Матч!».

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Всего на счету уроженца Киргизии 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита, защитив титулы WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения.