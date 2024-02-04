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«Получится ли быть полезным?» Корешков оценил перспективы Фёдора Емельяненко в Госдуме

«Получится ли быть полезным?» Корешков оценил перспективы Фёдора Емельяненко в Госдуме
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), россиянин Андрей Корешков высказался о перспективах легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в Государственной Думе.

«Попробовать может каждый. Насколько мне известно, он уже был чиновником — советником министра спорта, когда первый раз завязал со спортом — но потом ушёл с этого поста. Повторюсь, что попробовать может каждый, но получится ли у каждого быть полезным? Если говорить об его авторитете, то он же складывается только из его спортивных выступлений, ведь никакой другой деятельности нет. Я даже не видел, чтобы Фёдор высказывал свою позицию по каким-то резонансным новостным темам дня. Я нигде не вижу его позицию», — приводит слова Корешкова Legalbet.

Напомним, Емельяненко завершил карьеру в феврале, проиграв на турнире Bellator 290 техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру. Всего на его счету в смешанных единоборствах 40 побед и семь поражений.

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