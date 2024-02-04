Гвоздик оценил шансы Усика в поединке с Фьюри

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик оценил шансы соотечественника Александра Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не вижу фаворита в этом бою. Шансы 50 на 50. Победит тот, кто лучше подготовится и выполнит домашнюю работу. У обоих спортсменов есть свои козыри. Я поставлю на Сашу, потому что мы знакомы много лет, и я знаю, как он справляется с поставленными задачами.

Какие козыри у Фьюри и Усика? У Фьюри это габариты, а у Саши работа ног и комбинации. Тайсон будет прессинговать, вдавливать в канаты, бороться и грязнить. Усик будет этого избегать, закручивать и выходить на неудобную дистанцию», — приводит слова Гвоздика издание «Спорт-экспресс в Украине».