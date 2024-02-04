Гвоздик объяснил, почему Нганну будет легче «достать» Джошуа, чем Фьюри

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке между британцем Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я бы не оценивал Нганну по бою с Фьюри, поскольку Тайсон вообще не готовился. Хотя в поединке с Джошуа вполне может произойти сенсация, но фаворит, конечно же, Энтони. Это не самые обученные боксёры, но безумно бьющие, что нивелирует преимущество соперника. Мне кажется, что Нганну будет легче достать Джошуа, чем Фьюри. Он ниже.

Я отдам предпочтение Энтони. С Усиком у него возникли проблемы из-за манёвренности, движения и скорости Александра. У Нганну этого нет, но есть плюха. Однако Джошуа с этим справлялся раньше, вспомните его бой с Владимиром Кличко», — приводит слова Гвоздика издание «Спорт-экспресс в Украине».