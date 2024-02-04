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Гвоздик дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева

Гвоздик дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался об ожидаемом мегафайте между лидерами дивизиона, россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Для меня фаворит однозначно Бетербиев. Бивол очень здорово двигался на челноке в бою с Канело, но давал запирать себя у канатов. Если он будет так делать с Бетербиевым, то бой закончится быстро. Бетербиев гораздо больше и сильнее Канело. Я ставлю на победу Бетербиева нокаутом», — приводит слова Гвоздика издание «Спорт-экспресс в Украине».

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.

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