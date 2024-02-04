Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковалёв отреагировал на перенос своего боя в шоу Усик – Фьюри

Ковалёв отреагировал на перенос своего боя в шоу Усик – Фьюри
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) прокомментировал перенос своего поединка с непобеждённым шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO), который должен был состояться 18 февраля в андеркарде шоу Усик – Фьюри.

«Вот такие пироги. Теперь буду готовиться на 18 мая. Что не делается – всё к лучшему», – написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, Ковалёв не выступал с августа 2022 года, когда победил единогласным решением по итогам десяти раундов болгарина Тервела Пулева. Поединок стал для россиянина дебютом в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), куда он перешёл после досрочного поражения от звёздного мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.

Материалы по теме
Фото
Сергей Ковалёв показал актуальную форму перед возвращением в ринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android