Ковалёв отреагировал на перенос своего боя в шоу Усик – Фьюри

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) прокомментировал перенос своего поединка с непобеждённым шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO), который должен был состояться 18 февраля в андеркарде шоу Усик – Фьюри.

«Вот такие пироги. Теперь буду готовиться на 18 мая. Что не делается – всё к лучшему», – написал Ковалёв в социальных сетях.

Напомним, Ковалёв не выступал с августа 2022 года, когда победил единогласным решением по итогам десяти раундов болгарина Тервела Пулева. Поединок стал для россиянина дебютом в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), куда он перешёл после досрочного поражения от звёздного мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.