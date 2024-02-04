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Рой Джонс прокомментировал срыв боя Усика и Фьюри

Рой Джонс прокомментировал срыв боя Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Это большой удар, особенно для Усика, поскольку для него это возможность стать мировой сенсацией, и сделать это он может, только победив Тайсона Фьюри. Этот поединок важнее для Усика, чем для Фьюри.

Тайсон уже стал мировой сенсацией. Он дважды побил Уайлдера, побил Кличко. Он победил всех, поэтому он король дивизиона, всемирно известная фигура. Усик же выступал в первом тяжёлом дивизионе, который не является престижным. Поэтому он хочет стать суперзвездой и возглавить рейтинг pound-for-pound», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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