В Дагестане «Приора» с тренером по MMA и тремя воспитанниками упала в канал

В Махачкале (Дагестан) машина марки LADA Priora с тренером по MMA и тремя воспитанниками упала в канал, двое детей попали в реанимацию. Несчастный случай произошёл примерно в 8:30 мск.

Как сообщает «Комсомольская правда», тренер вёз воспитанников на тренировку, однако не справился с управлением. Старший из детей, 14-летний, смог выбраться самостоятельно, однако остальные два ребёнка, 10 и 12 лет, остались в машине. Тренер не пострадал.

На помощь пришли очевидцы. Детей смогли спасти и оказать первую помощь, после чего они были доставлены в больницу.

«Врачи ДРКБ борются за жизни двоих детей, пострадавших при утоплении легкового автомобиля в канале в поселке Семендер Махачкалы. Состояние детей крайне тяжелое, оба они на искусственной вентиляции легких», — сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.